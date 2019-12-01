Даниил Квят: удалось закрыть сезон хорошей гонкой

Российский пилот команды "Формулы-1" Toro Rosso Даниил Квят прокомментировал свое выступление в последней гонке нынешнего сезона на Гран-при Абу-Даби. По мнению россиянина, ему удалось осуществить все запланированное.

"Это был отличный способ завершить сезон. Первый отрезок гонки на жестких шинах, возможно, был лучшим в моей жизни. На каждом круге я был быстрее соперников и чувствовал себе отлично за рулем", – цитирует Квята официальный сайт Toro Rosso.

"Вчера мы в какой-то степени пожертвовали квалификацией, но сегодня у нас все получилось. Все, что было запланировано, мы осуществили. Здорово, что удалось завершить сезон хорошей гонкой", – добавил российский пилот.

Напомним, что Квят финишировал девятым на Гран-при Абу-Даби. По итогам сезона он занял 13-е место в личном зачете, набрав 37 очков.