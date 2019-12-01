Российские пляжники стали бронзовыми призерами чемпионата мира

В Парагвае завершился матч за третье место на мужском чемпионате мира по пляжному футболу. Сборная России обыграла команду Японии со счетом 5:4 и завоевала бронзовые медали турнира.

В составе победителей хет-трик оформил Федор Земсков. Еще по одному мячу забили Андрей Новиков и Алексей Макаров. У японцев дублем отметился Такуйя Акагума. Также отличились Озу Морейра и Такааки Оба.

Позже состоится финал турнира, в котором встретятся сборные Португалии и Италии.