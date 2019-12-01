Россиянка Костенюк сделала золотой дубль на чемпионате Европы по шахматам

Россиянка Александра Костенюк стала триумфатором прошедшего в Монако чемпионата Европы по шахматам. Выиграв 29 ноября турнир по блицу, она повторила свой успех и в быстрых шахматах (рапиде), завоевав второе золото европейского первенства.

Костенюк набрала 9 очков в 11 партиях и по дополнительным показателям опередила соотечественницу Ольгу Гирю. Тройку лучших замкнула представительница Болгарии Антоанета Стефанова, набравшая 8 баллов.

Россиянки Валентина Гунина и Алина Кашлинская расположились на пятом и восьмом местах соответственно.