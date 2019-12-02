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2 декабря 201900:09

В Великобритании на свободу вышли 74 человека, осужденных за терроризм

Соцсети

В Великобритании 74 человека, осужденных за терроризм, вышли из тюрьмы досрочно и в данный момент находятся на свободе. Об этом заявил премьер страны Борис Джонсон.

Как выяснилось, досрочно вышел и тот исламист, который в пятницу совершил теракт около Лондонского моста. В 2012 году он был осужден за то, что планировал взрыв Лондонской фондовой биржи. Получил 16 лет тюрьмы, но отсидел только семь. Был обязан носить электронный браслет.

В нем и совершил теракт: напал с ножом на людей в историческом здании гильдии рыботорговцев, где в то время проходила торжественная встреча. Убил двух человек, еще троих ранил. Самого террориста ликвидировали, сообщает "Россия 24".

"Последние 48 часов мы усиленно работаем, чтобы не допустить никакой угрозы для наших граждан со стороны 74 осужденных по террористическим статьям и освобожденным досрочно", — заявил Борис Джонсон.

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