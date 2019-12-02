В Киеве при покушении на депутата убили ребенка

В Киеве при покушении на депутата областного совета убили его трехлетнего сына.

Машину Вячеслава Соболева обстреляли в центре города. Пуля попала в ребенка, который также находился в салоне. Мальчик умер по дороге в больницу.

Нападавшему удалось скрыться. Соболев — депутат от "Блока Петра Порошенко".