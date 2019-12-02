Компания Аirbus уволила 16 сотрудников, которых подозревают в шпионаже

Компания Аirbus уволила 16 сотрудников, которых подозревают в промышленном шпионаже. Об этом пишет Le Figaro.

Они работали на предприятии в Германии и получили доступ к секретным документам. Речь о закупках для немецкой армии оборудования, связанного с разведкой и безопасностью.

Об утечке узнали в ходе внутренней проверки, передает "Россия 24". Других подробностей пока нет.