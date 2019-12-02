Тренер "Локомотива" Семин: "Динамо" переиграло нас во втором тайме

Главный тренер московского "Локомотива" Юрий Семин после поражения от "Динамо" в столичного дерби признал, что соперник был сильнее "железнодорожников" во многих компонентах. Также он объяснил отсутствие в составе Антона Миранчука, Маринато Гильерме и Дмитрия Баринова.

"Поздравляю "Динамо" с победой. Соперник переиграл нас во втором тайме, мы же допустили ошибку в простой ситуации. Было много компонентов, в которых "Динамо" нас переигрывало", – приводит слова Семина официальный сайт "Локомотива".

Кроме того, наставник красно-зеленых ответил на вопрос, почему в матче против бело-голубых не сыграли Антон Миранчук, Маринато Гильерме и Дмитрий Баринов. "Они травмированы. Пока сложно сказать, насколько серьезны травмы", – отметил 72-летний специалист.

Напомним, что "Локомотив" в матче 18-го тура чемпионата России по футболу уступил "Динамо" со счетом 1:2, потеряв важные очки в борьбе за победу в турнире.