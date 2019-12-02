Россия создаст сплошное радиолокационное поле для отслеживания крылатых ракет

Сплошное радиолокационное поле будет создано, чтобы отслеживать ситуацию возле границ России. Оно будет фиксировать пуски крылатых ракет, подъем в воздух боевой авиации и другие аэродинамические цели. Об этом сообщили в Минобороны РФ. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

1 декабря на боевое дежурство в Мордовии заступила новая радиолокационная станция "Контейнер". Она способна засекать цели в акваториях Балтийского, Черного и Средиземного морей на расстоянии от нескольких сотен до двух тысяч километров до госграницы.

"В перспективе будет создано сплошное радиолокационное поле по аэродинамическим целям, аналогично полю системы предупреждения о ракетном нападении", — сказали в Минобороны.

Следующая станция подобного типа должна прикрыть арктическое направление, сообщает "Интерфакс".