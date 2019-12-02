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2 декабря 201904:51

ФНС: 2 декабря истекает срок уплаты налога на имущество и доход физических лиц

ФНС РФ

Федеральная налоговая служба напоминает, что срок уплаты налога на имущество и доход физических лиц истекает 2 декабря.

С 3 декабря будет расти долг за счет пени. Сначала налоговый орган вышлет требование об уплате, затем, если налогоплательщик не уплатит налоги, обратится в суд.

В 2019 году ФНС разослала 69 миллионов уведомлений для уплаты имущественных налогов. Кроме того, 16 миллионов обращений получены гражданами в электронном виде, передает ТАСС.

Оплатить налоги можно в банке, на почте, в МФЦ, кассах местных администраций, а также в "Личном кабинете" на сайте ФНС России или с помощью сервиса "Заплати налоги".

В ситуации, если налогоплательщик не согласен с начисленной к уплате суммой или налог пришел на имущество, которого нет в собственности, нужно обратиться в инспекцию через сайт ФНС, "Личный кабинет налогоплательщика", а также по почте или через МФЦ.

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