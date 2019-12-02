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2 декабря 201902:59

На юге Франции объявлен оранжевый уровень опасности из-за наводнения

На юге Франции объявлен оранжевый уровень опасности из-за наводнения

Во Франции сразу в двух департаментах на юге страны из-за наводнения объявлен красный уровень опасности. Еще в трех — оранжевый.

Всего в зоне бедствия полторы сотни муниципалитетов. Эвакуировано несколько сот человек. Уже есть данные о пропавших без вести.

Затоплены дороги. Вода в отдельных районах поднялась более чем на метр. В нескольких городах закрыты школы и детские сады, передает "Россия 24".

Жителей призывают по возможности оставаться дома, не пользоваться автотранспортом и запастись питьевой водой.

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