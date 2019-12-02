Новости Спорт

Все видео этой рубрики
2 декабря 201901:32

Сборная Португалии стала трехкратным чемпионом мира по пляжному футболу

twitter.com/BeachSoccer_WW

Португальская сборная завоевала золотые медали чемпионата мира по пляжному футболу, который проходил в Парагвае. В финальном матче португальцы взяли верх над командой Италии, победив соперника со счетом 6:4. Таким образом, они стали трехкратными чемпионами мира.

В составе победителей хет-трик оформил Джордан. Дважды за португальцев отличился Леонардо Баррал Мартинс. Еще один гол оказался на счету Андре Фонсеки Лоуренсо. У итальянцев дубль оформил Дарио Рамачиотти. Также отличились Эммануэле Зурло и Джозеф Джуниор Джентилин.

Ранее сборная России завоевала бронзовые медали турнира, обыграв в матче за третье место японских пляжников со счетом 5:4.

Сейчас

20:30

Россияне не пострадали в ДТП с туристическим автобусом в Тунисе

20:03

В Киеве застрелен маленький мальчик

18:24

Набиуллина назвала причину укрепления рубля

16:52

Забайкальский губернатор навестил выживших в страшной аварии

15:45

ДТП с туристами в Тунисе: 22 погибших и 21 пострадавший

14:22

В Варе и Приморских Альпах объявлен красный уровень опасности

13:47

Михаила Бусылко отправили под домашний арест

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Вести.Экономика

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Недвижимость

Показать все новости

Вести.Медицина

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Вести.Регионы

Показать все новости

Gmbox. Смысл в играх

Показать все новости

Вести.Наука

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Сегодня

ДТП в Забайкалье: трое пострадавших находятся в реанимации

ДТП в Забайкалье: трое пострадавших находятся в реанимации

32 минуты назад
Россия создаст сплошное радиолокационное поле для отслеживания крылатых ракет

Россия создаст сплошное радиолокационное поле для отслеживания крылатых ракет

1 час назад
Набиуллина назвала причину укрепления рубля

Набиуллина назвала причину укрепления рубля

7 часов назад
Путин начинает серию совещаний по ВМФ

Путин начинает серию совещаний по ВМФ

3 часа назад
Бессмысленный импичмент: в чем суть происходящего в Штатах

Бессмысленный импичмент: в чем суть происходящего в Штатах

4 часа назад
Артем Дзюба: пока одни хрюкают, другие побеждают

Артем Дзюба: пока одни хрюкают, другие побеждают

4 часа назад
Шансы вернуть похищенные в Дрездене сокровища уменьшаются с каждым днем

Шансы вернуть похищенные в Дрездене сокровища уменьшаются с каждым днем

3 часа назад
Набиуллина ответила, страшен ли России кризис

Набиуллина ответила, страшен ли России кризис

4 часа назад
Теперь от Москвы до Питера на машине можно доехать за шесть часов

Теперь от Москвы до Питера на машине можно доехать за шесть часов

4 часа назад
В Киеве при покушении на депутата убили ребенка

В Киеве при покушении на депутата убили ребенка

1 час назад
Война памятников в Праге вышла на новый уровень

Война памятников в Праге вышла на новый уровень

3 часа назад
Тренер "Зенита" Семак похвалил футболистов "Спартака"

Тренер "Зенита" Семак похвалил футболистов "Спартака"

4 часа назад
Пока Тулун тонул, губернатор с женой купались в овациях

Пока Тулун тонул, губернатор с женой купались в овациях

5 часов назад
Сборная Португалии стала трехкратным чемпионом мира по пляжному футболу

Сборная Португалии стала трехкратным чемпионом мира по пляжному футболу

40 минут назад
Честный знак: маркировка товаров спасет от контрафакта

Честный знак: маркировка товаров спасет от контрафакта

3 часа назад
В Великобритании на свободу вышли 74 человека, осужденных за терроризм

В Великобритании на свободу вышли 74 человека, осужденных за терроризм

2 часа назад
Европа: две рутинных резни и грядущий конфликт

Европа: две рутинных резни и грядущий конфликт

4 часа назад
Сыну Воеводиной угрожают

Сыну Воеводиной угрожают

4 часа назад
Американцы действуют подобно ревнивцу. Зеленский "тает"

Американцы действуют подобно ревнивцу. Зеленский "тает"

5 часов назад
Россияне не пострадали в ДТП с туристическим автобусом в Тунисе

Россияне не пострадали в ДТП с туристическим автобусом в Тунисе

5 часов назад
Поджоги лесов: Ди Каприо ответил на обвинения

Поджоги лесов: Ди Каприо ответил на обвинения

5 часов назад
Суррогатное материнство: кто и как наживается на чужой мечте?

Суррогатное материнство: кто и как наживается на чужой мечте?

5 часов назад
Израиль заинтересовался европейским сигналом Ирану

Израиль заинтересовался европейским сигналом Ирану

5 часов назад
Хоккеисты "Сибири" и "Северстали" на двоих забросили десять шайб

Хоккеисты "Сибири" и "Северстали" на двоих забросили десять шайб

5 часов назад
Главы СБУ и ПЦУ поговорили о Донбассе, Крыме и религии

Главы СБУ и ПЦУ поговорили о Донбассе, Крыме и религии

6 часов назад
Киселёв – о суррогатном материнстве

Киселёв – о суррогатном материнстве

6 часов назад
"Трезвая Россия" не подтвердила победу над алкоголизмом

"Трезвая Россия" не подтвердила победу над алкоголизмом

6 часов назад
Тайные переговоры и офшоры: махинации принца Эндрю

Тайные переговоры и офшоры: махинации принца Эндрю

6 часов назад
"Ак Барс" обыграл московское "Динамо", "Локомотив" уступил "Автомобилисту"

"Ак Барс" обыграл московское "Динамо", "Локомотив" уступил "Автомобилисту"

6 часов назад
Биатлон. Вирер выиграла спринт на этапе Кубка мира в Швеции, Миронова – 15-я

Биатлон. Вирер выиграла спринт на этапе Кубка мира в Швеции, Миронова – 15-я

7 часов назад
"Ржев": киноэпос о людях, на которых всегда стояла наша страна

"Ржев": киноэпос о людях, на которых всегда стояла наша страна

7 часов назад
Корбин обвинил Джонсона в прислуживании Трампу

Корбин обвинил Джонсона в прислуживании Трампу

7 часов назад
"Динамо" обыграло на выезде "Локомотив" благодаря дублю Филиппа

"Динамо" обыграло на выезде "Локомотив" благодаря дублю Филиппа

7 часов назад
Формула-1. Хэмилтон выиграл заключительную гонку сезона, Квят – 9-й

Формула-1. Хэмилтон выиграл заключительную гонку сезона, Квят – 9-й

8 часов назад
Набор в украинскую армию: просто хватают и увозят

Набор в украинскую армию: просто хватают и увозят

8 часов назад
Опубликованы кадры с места уличной стрельбы в Новом Орлеане

Опубликованы кадры с места уличной стрельбы в Новом Орлеане

9 часов назад
Генсек ООН обратился к человечеству

Генсек ООН обратился к человечеству

9 часов назад
Джонсон сообщил о выходе по УДО 74 причастных к терроризму

Джонсон сообщил о выходе по УДО 74 причастных к терроризму

9 часов назад
Названа причина смерти Мариса Янсенса, а также дата и место прощания

Названа причина смерти Мариса Янсенса, а также дата и место прощания

10 часов назад
Увеличение страховой суммы вкладов поддержано кабмином

Увеличение страховой суммы вкладов поддержано кабмином

10 часов назад
Убийство журналистки вылилось в крупнейший на Мальте политический кризис

Убийство журналистки вылилось в крупнейший на Мальте политический кризис

11 часов назад
Большие перемены: Московские диаметры осваивают и настраивают

Большие перемены: Московские диаметры осваивают и настраивают

11 часов назад
Новейшая РЛС "Контейнер" заступила на боевое дежурство

Новейшая РЛС "Контейнер" заступила на боевое дежурство

12 часов назад
Погода менялась каждые 10 минут: пилоты борта Путина рассказали о сложной посадке

Погода менялась каждые 10 минут: пилоты борта Путина рассказали о сложной посадке

12 часов назад
У Котюкова состоялся еще один непростой диалог с Путиным

У Котюкова состоялся еще один непростой диалог с Путиным

12 часов назад
Песков: Путину и Зеленскому есть о чем поговорить

Песков: Путину и Зеленскому есть о чем поговорить

12 часов назад
Еженедельная программа Вести.net от 30 ноября 2019 года

Еженедельная программа Вести.net от 30 ноября 2019 года

16 часов назад
Xiaomi выпустила смарт-кровать с режимом невесомости

Xiaomi выпустила смарт-кровать с режимом невесомости

16 часов назад
Фотки из склепа: исследована единственная нетронутая императорская гробница Европы

Фотки из склепа: исследована единственная нетронутая императорская гробница Европы

18 часов назад
В России назвали самые "автомобильные" регионы

В России назвали самые "автомобильные" регионы

30.11.2019 17:43
Телеканал "Россия 1" покажет новый сезон культового сериала "Тайны следствия"

Телеканал "Россия 1" покажет новый сезон культового сериала "Тайны следствия"

29.11.2019 19:40

Вы можете получать оповещения от vesti.ru в вашем браузере

Подписаться Отменить подписку