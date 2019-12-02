"Даллас" уступил "Миннесоте", Радулов и Гурьянов очков не набрали

В Сент-Поле матчем между местным клубом "Миннесота Уайлд" и "Даллас Старз" стартовал очередной игровой день регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. Ни основное время, ни дополнительная пятиминутка не выявили победителя. В буллитной же серии точнее были хоккеисты "Миннесоты" – 3:2.

Решающий бросок оказался на счету Микко Койву. В основное время игры также отличились Кевин Фиала (33-я минута) и Зак Паризе (58-я). У проигравших шайбы забросили Джон Клингберг (36-я) и Блэйк Комо (56-я).

Российские нападающие "Далласа" Александр Радулов и Денис Гурьянов результативными действиями не отметились. Вратарь "звезд" Антон Худобин эту встречу провел на скамейке запасных.