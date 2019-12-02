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2 декабря 201903:20

Кокляев лишился боксерских перчаток после боя с Емельяненко

instagram.com/koklyaev_mikhail/

Пауэрлифтер Михаил Кокляев сделал обращение на своей странице в Instagram, попросив вернуть ему боксерские перчатки, в которых он боксировал в поединке с бойцом смешанных единоборств Александром Емельяненко. Они пропали сразу же после боя.

"Дорогие друзья! Кто взял мои боксерские перчатки сразу же после боя? Пожалуйста, отзовитесь. Верните мне их. Взамен вы получит новые боксерские перчатки", – заявил Кокляев.

Напомним, что 29 ноября на "ВТБ Арене" Кокляев уступил Емельяненко-младшему в бою по боксерским правилам. Поединок завершился нокаутом в первом раунде.

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