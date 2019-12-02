В Сретенском районе Забайкалья 2 декабря объявлен день траура по погибшим в ДТП

На территории Сретенского района Забайкалья 2 декабря объявлен день траура по погибшим при падении рейсового автобуса с моста на замерзшую реку.

Глава района Алексей Закурдаев сообщил, что родственникам 19 погибших в аварии выплатят для их погребения по 60 тысяч рублей.

"Эту нагрузку муниципалитет возьмет на себя — погребение, приобретение гробов, доставка тел погибших из морга к месту погребения".

Тем временем, эмир Катара шейх Тамим бен Хамад Аль Тани направил президенту Владимиру Путину телеграмму с соболезнованиями в связи с гибелью 19 человек при падении рейсового автобуса с моста в Сретенском районе Забайкалья. Всем пострадавшим он пожелал скорейшего выздоровления, передает ТАСС.

1 декабря рейсовый автобус Сретенск — Чита упал с моста на замерзшую реку Куэнга. По разным данным, в автобусе находились от 41 до 44 человек. Погибли 19 человек, сообщалось о 22 пострадавших. Несколько человек покинули место аварии самостоятельно.