На Камчатке наградили школьницу, спасшую детей при пожаре

Школьницу на Камчатке, которая помогла трем детям выбраться из горящей квартиры, наградили почетной грамотой Российского союза спасателей.

Пожар произошёл 15 октября 2018 года в одной из квартир десятиэтажного жилого дома в Петропавловске-Камчатском​​​. Утром к Карине прибежала ее 9-летняя соседка и рассказала, что в их квартире вспыхнул пожар.

Когда Карина пришла в соседскую квартиру, там уже все было в дыму, а в одной из комнат полыхал огонь. Она вывела оттуда двоих маленьких детей (двух и пяти лет) и привела к себе домой.

16-летнюю Карину почетной грамотой Российского союза спасателей наградил председатель законодательного собрания Валерий Раенко. Он поблагодарил маму девочки Элеонору Владимировну за то, что она воспитала достойного человека и гражданина, сообщает РИА Новости.