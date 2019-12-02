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2 декабря 201905:09

США ратифицировали протокол о вступлении Северной Македонии в НАТО

EPA

Соединенные Штаты завершили процедуру ратификации протокола к Североатлантическому договору относительно вступления Северной Македонии в НАТО. Об этом сообщил в воскресенье госсекретарь США Майкл Помпео на своей странице в "Твиттере".

"Рад объявить о ратификации Соединенными Штатами протокола о вступлении Северной Македонии в НАТО", — цитирует ТАСС заявление шефа американской дипломатии.

В апреле этого года постоянный представитель России при Евросоюзе Владимир Чижов заявил, что стремление всеми силами "затащить" Северную Македонию в НАТО угрожает стабильности на Балканском полуострове. По его мнению, страну за уши тянут в альянс, а это негативно сказывается на европейской безопасности

В 2019 году отмечается 25 лет с момента установления официальных дипломатических отношений между Россией и Македонией. Как в целом развиваются эти отношения и что даст Македонии вступление в НАТО и в Евросоюз, рассказал посол России в Македонии Сергей Баздникин.

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