США ратифицировали протокол о вступлении Северной Македонии в НАТО

Соединенные Штаты завершили процедуру ратификации протокола к Североатлантическому договору относительно вступления Северной Македонии в НАТО. Об этом сообщил в воскресенье госсекретарь США Майкл Помпео на своей странице в "Твиттере".

"Рад объявить о ратификации Соединенными Штатами протокола о вступлении Северной Македонии в НАТО", — цитирует ТАСС заявление шефа американской дипломатии.

В апреле этого года постоянный представитель России при Евросоюзе Владимир Чижов заявил, что стремление всеми силами "затащить" Северную Македонию в НАТО угрожает стабильности на Балканском полуострове. По его мнению, страну за уши тянут в альянс, а это негативно сказывается на европейской безопасности

В 2019 году отмечается 25 лет с момента установления официальных дипломатических отношений между Россией и Македонией. Как в целом развиваются эти отношения и что даст Македонии вступление в НАТО и в Евросоюз, рассказал посол России в Македонии Сергей Баздникин.