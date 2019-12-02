Премьер-министр Мальты объявил об уходе в отставку

Премьер-министр Мальты уйдет в отставку в январе 2020 года. Об этом он объявил накануне в телеобращении к нации.

По его словам, такое решение он принял под давлением по поводу предполагаемой связи его правительства к убийству в 2017 году журналистки Дафны Каруана Галации, расследовавшей коррупционные дела.

Он отметил, что продолжит выполнять свои обязанности главы правящей партии и руководителя кабинета министров до середины января для обеспечения стабильности в стране, сообщает "Россия 24".

"Я всегда говорил, что премьер-министр не должен находиться в должности более двух сроков. Мы начнем процесс по выбору нового премьер-министра, который продолжит работу в этом сроке. Я напишу президенту лейбористской партии, чтобы процесс выбора ее нового лидера был назначен на 12 января 2020 года. В этот день я уйду с поста лидера лейбористов. В последующие дни я уйду в отставку с поста премьер-министра".

Ранее десятки тысяч человек вышли на улицы мальтийской столицы с требованием отставки премьер-министра страны Джозефа Муската.

Накануне мальтийский суд вынес приговор одному из богатейших бизнесменов страны в деле об убийстве журналистки, которая заявляла о предполагаемой связи премьера Мальты с компанией, фигурирующей в скандале с утечкой конфиденциальных документов панамской юридической компании.