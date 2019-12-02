НХЛ. "Бостон" одержал волевую победу над "Монреалем"

Хоккеисты "Бостон Брюинз" на своей площадке принимали "Монреаль Канадиенс" в рамках регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. Уступая по ходу встречи, хозяева льда склонили чашу весов в свою сторону, добившись победы со счетом 3:1.

Уже на второй минуте первого периода гости вышли вперед усилиями Джоэля Армиа. Однако дальше забрасывали только бостонские хоккеисты. Давид Пастрняк, Дэвид Бэккес и Джейк Дебраск записали на свой счет по голу, обеспечив победу своей команде. Она стала для "Бостона" седьмой подряд.

Отметим, что Пастрняк забросил 25-ю шайбу в нынешнем чемпионате, упрочив свое лидерство в гонке снайперов текущего сезона. Идущий вторым Александр Овечкин имеет в активе 20 голов.