Депутатам предложено решить вопрос банковской комиссии при оплате ЖКХ

В Госдуму внесут законопроект о запрете банковской комиссии по коммунальным и обязательным платежам.

По словам руководителя фракции "Единой России" Сергея Неверова, в Центробанке инициативу уже поддержали.

На прошлой неделе во всех регионах прошли приемы граждан, приуроченные к 18-летию "Единой России", сообщает "Россия 24".

С вопросами и проблемами все желающие обращались к депутатам, представителям министерств и ведомств, должностным лицам и руководителям партийных проектов. Сергей Неверов провел прием граждан в Смоленске.