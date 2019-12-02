Полиция арестовала бывшего сообщника лондонского террориста

В английском городе Стоук-он-Трент арестован бывший сообщник лондонского террориста Усмана Хана.

Как сообщает ТАСС, 34-летний Назам Хуссейн задержан "по подозрению в подготовке теракта" в результате обыска в его доме. Однако, по словам представителя полиции, пока нет оснований говорить о том, что он был как-то связан с нынешней атакой на мосту в Лондоне.

В 2012 году Назам Хуссейн вместе с Усманом Ханом и еще семью сообщниками был приговорен к тюремному заключению за подготовку взрыва на Лондонской фондовой бирже. В декабре прошлого года их освободили.

29 ноября Хан, который вышел по УДО и был обязан носить электронный браслет, напал с ножом на людей на Лондонском мосту. Погибли два человека. Еще три человека находятся в больницах. Террориста задержали прохожие, причем один из них сам был осужден в 2004 году за жестокое убийство женщины. При попытке сопротивления Усман Хан был застрелен полицейскими.