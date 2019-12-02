Девочку с родимым пятном, которой отказали в таинстве, все-таки крестили

В Кургане после вмешательства местной епархии окрестили шестимесячную девочку, которой священник отказал в крещении с другими детьми из-за большого родимого пятна, передает ТАСС.

Ранее сообщалось, что священнослужитель одной из церквей Кургана не стал крестить ребенка с самым большим в России родимым пятном вместе с другими детьми. Он посчитал, что ребенок может быть заразны и предложил маме оплатить индивидуальную процедуру таинства за 4 тысячи рублей.

Родимое пятно, занимающее 80% тела ребенка, расположено на спине, животе и частично на голове. Девочке поставлен диагноз "обширный меланоформный невус". Курганская епархия осудила действия священника, пообещав помочь родителям ребенка.

Мама девочки поблагодарила священнослужителей, отметив, что не хотела вызвать негативную реакцию в адрес церкви. По ее словам, ребенку вскоре будет проведена операция.

В епархии уточнили, что церковь возьмет семью девочки под особое попечение.