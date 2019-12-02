Путин и Си запустят "Силу Сибири" по телемосту

Несколько часов до старта газопровода "Сила Сибири". Владимир Путин и Си Цзиньпин в режиме телемоста запустят в эксплуатацию газопровод, по которому топливо с месторождений Восточной Сибири пойдет на внутренний рынок и на экспорт в Китай. Изначально запуск газопровода планировали на 20 декабря, но работы завершили быстрее.

Сибирская газовая магистраль. Несколько часов до старта. Трубопровод с российской стороны уже заполнен, осталось пустить топливо в трансграничный переход через реку Амур.

"Сила Сибири" — трубопровод для транспортировки газа российским потребителям на Дальнем Востоке и в Китай. Строить его начали в 2014 году от Чаяндинского месторождения в Якутии до Благовещенска. Далее возвели второй участок от Ковыктинского месторождения в Иркутской области. Кстати, с этой территории топливо начнет поступать в "Силу Сибири" только в начале 2023 года, пока там идет эксплуатационное бурение.

Большая часть сырья пойдет на экспорт. "Газпром" подписал договор о восточном маршруте с китайской CNPC о поставках 38 миллиардов кубометров в год на 30 лет. Сумма контракта – 400 миллиардов долларов. Прокачку будут наращивать постепенно. Первые полгода она будет идти в режиме пусконаладки оборудования без гарантированных объемов. В следующем году поставят около 5 миллиардов кубометров. А на полную мощность проект выйдет через несколько лет. За это время на Дальнем Востоке собираются построить перерабатывающие заводы.

"Газпром" будет выходить постепенно на увеличение до 38 миллиардов кубов. Мы их увидим в середине 20-х годов", – считает Игорь Юшков, ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности.

Газопровод проходит в экстремальных природно-климатических условиях: болота, горы, вечная мерзлота. Чтобы минимизировать вред окружающей среде, маршрут проложили по участкам редколесья и старых гарей – лесным территориям с деревьями, погибшими от пожара.



Строительство "Силы Сибири" обошлось в 1,1 триллиона рублей. Кроме экспорта в Китай, газопровод поможет социально-экономическому развитию Дальнего Востока: создаст новые рабочие места и возможности для газификации регионов.

По словам эксперта, российское топливо приходит в Китай очень вовремя: Пекин как раз озабочен переводом промышленности на газ и нефть вместо угля, потребление чистого топлива растет (уже в этом году оно превысит 300 миллиардов кубометров). Новая магистраль позволит Москве закрепиться на мировом рынке газа номер один, стать одним из важнейших поставщиков. При том, что азиатский рынок называют премиальным, так как там газ покупают дороже, чем в Европе: по некоторым подсчетам, разница может достигать 30 процентов.

"Доля трубопроводных поставок составит 10 процентов потребления к 2025 году и будет расти по мере новых контрактов. Мы ожидаем, что потребление газа может увеличиться вдвое в течение ближайших 15 лет, создавая потенциал для увеличения поставок российского газа", — говорит Евгения Дышлюк, аналитик АО "Газпромбанк".

Россия в прошлом году отправила на экспорт почти 225 миллиардов кубометров газа. Из них 200 миллиардов — трубопроводные поставки в Европу. В этом году "Газпром экспорт" прогнозирует небольшое снижение объемов экспорта в ЕС. Аналитики считают, что "Сила Сибири" усиливает позиции Москвы в переговорах с Брюсселем и сравнивают выходы России на западный газовый рынок и его формирование с тем, что происходит сейчас на Востоке.

"Однажды сформировав рынок предложения энергоносителей, мы в итоге стали формировать спрос. Теперь это все выросло в 200 миллиардов кубов рынка газа в Европе. Российский газ – самый дешевый в Восточной Европе. И самая потенциально дешевая энергия для Китая. Баланс на рынке энергоносителей в мировом масштабе меняется", – говорит руководитель управления нефти и газа "ВТБ Капитал" Дмитрий Лукашов.

Россия и Китай также договорились строить "Силу Сибири-2". Это западный маршрут. Он охватывает месторождения соответственно Западной Сибири. А там, по словам Алексея Миллера, целый газовый бассейн, и сырья хватит лет на сто. Пока стороны не договорились о цене, но есть вероятность, что запуск первого проекта ускорит эти переговоры. Кстати, присоединиться к проекту уже хочет Казахстан.