На Байкале запретят продавать фосфатосодержащую бытовую химию

На Байкальской природной территории запретят продавать стиральный порошок с высоким содержанием фосфатов. Именно фосфатосодержащие вещества вызывают рост водорослей в озере и гибель байкальских губок. В свою очередь нормальной системы очистки стоков от фосфатов пока не существует. Единственный путь предупредить заболачивание – это сократить применение подобной бытовой химии.

Как передает ГТРК "Бурятия", законопроект о запрете продажи фосфатосодержащей бытовой химии на Байкале разработали в Госдуме. Таким образом, на упаковке должна появиться специальная маркировка о том, что порошок содержит больше 0,2 процента фосфорных кислот. Средства, в составе которых больше 5 процентов фосфатов, будут запрещены для продажи, подчеркнул депутат Госдумы Николай Будуев.