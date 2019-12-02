Катастрофа в Забайкалье: все, кто выжил, были пристегнуты ремнями безопасности

Больше двадцати пассажиров автобуса, упавшего с моста в реку в Забайкалье, спаслись благодаря ремням безопасности, передает "Интерфакс".

По предварительным данным, водитель автобуса не справился с управлением на обледеневшем дорожном покрытии моста. Есть версия, что аварию спровоцировало пробитое колесо, но подтверждения этому пока нет.

Как сообщалось, пробив ограждение моста, автобус упал с высоты 12 метров, приземлившись на крышу на лед реки Куэнга. Жертвами аварии стали 19 человек, еще 22 человека получили травмы различной степени тяжести.