Школьница, которую нашли в выгребной яме, была изнасилована

В истории 9-летней девочки, которую в ноябре нашли в выгребной яме в тяжелом состоянии, появились новые подробности.

Как сообщает ГТРК "Кубань" со ссылкой на местных жителей, пострадавшая сначала была изнасилована. Предположительно, пьяный отчим подруги этой девочки сначала избил ребенка, потом изнасиловал ее, а затем бросил в выгребную яму туалета, который находился рядом с Домом культуры.

В пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю комментировать данную информацию не стали, сообщив, что расследование уголовного дела, возбужденного по статье "Покушение на убийство", пока продолжается.

Ранее сообщалось, что девочка, проживающая с матерью на хуторе Родниковский Новокубанского района Краснодарского края, 18 ноября ушла гулять и не вернулась. Больше суток ее искали полицейские, волонтеры и местные жители. Затем ребенка нашли в выгребной яме.

Врачи диагностировали у пострадавшей множественные телесные повреждения и закрытую черепно-мозговую травму. Девочка была госпитализирована в реанимационное отделение Детской краевой клинической больницы Краснодара. 21 ноября стало известно, что она впала в кому.