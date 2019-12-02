Трехлетнюю девочку оставили на ночь в сугробе в Бурятии

В Бурятии трехлетняя девочка без обуви провела ночь в сугробе, где ее оставил пьяный двоюродный дед. Малышку на вертолете доставили в больницу, где у нее диагностировали обморожение стоп второй степени, сообщили в республиканском управлении МЧС.

Трагедия едва не произошла в Заиграевском районе. В последний день осени родственники ребенка устроили масштабное застолье, а ближе к ночи сильно выпивший 43-летний двоюродный дедушка повел ее домой в СНТ. Однако до места он добрался один и тут же завалился спать, в то время как забытая на темной дороге девочка пыталась выбраться из сугроба.

Обнаружили ее только около 9 часов утра 1 декабря случайные прохожие — малышка по-прежнему сидела в сугробе, но уже с босыми ногами. Ее экстренно доставили в больницу на вертолете, врачи диагностировали у нее общее переохлаждение и обморожение стоп второй степени.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье "Оставление в опасности".

Это уже второй похожий случай в Заиграевском районе за последний месяц. В середине ноября в Новоильинске пьяная мать бросила на морозе полуторагодовалую дочь. Всю ночь она провела в сугробе, под утро ее нашли почти без признаков жизни. Врачам удалось не просто выходить ее, но и спасти обмороженные руки.