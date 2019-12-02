Защитники иркутского ипподрома обратились с петицией к Владимиру Путину. Они просят сохранить их любимый центр. Митинг сторонников ипподрома прошел в Иркутске. На него пришли любители конного спорта, кое-кто даже привел своих питомцев — рысаков и пони.

Как передает "Вести-Иркутск", в мероприятии приняло участие около 200 человек. Собравшиеся еще раз напомнили властям, что для города и области ипподром имеет большое значение, причем не только историческое. Его социальную роль трудно переоценить. Сюда приезжают дети, которые обожают лошадей, ухаживают за ними, учатся их объезжать.

По словам участницы митинга в защиту ипподрома Александры Бушковой, потери понесут сельские хозяйства области, занимающиеся племенным коневодством. Кстати, из всех ипподромов области только иркутский имеет лицензию.

Собравшиеся обратились к властям с просьбой об отмене аукциона и предложили устроить инвестиционный конкурс, который поможет выбрать концепцию реконструкции ипподрома. Все предложения участники митинга изложили в петиции, которую, кроме президента, направили в правительство страны, властям региона и города.

Как известно, по решению Росимущество "Иркутская заводская конюшня с ипподромом" была выставлена на торги.