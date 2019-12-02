Медики: у петрозаводских студентов обнаружен норовирус

У попавших в больницу петрозаводских студентов обнаружен норовирус. Об этом сообщает ГТРК "Карелия", ссылаясь на полученную от министра здравоохранения Республики Карелия информацию.

Как известно, в пятницу, 29 ноября, несколько учащихся Петрозаводского базового медицинского колледжа обратились в Республиканскую инфекционную больницу. Симптомы — острого пищевого отравления. Следственный комитет незамедлительно начал проверку.

На сегодняшний день число госпитализированных выросло — под наблюдением медиков находятся 19 студентов. По словам врачей, все проходят соответствующее лечение, состояние удовлетворительное. Как уточнил министр здравоохранения Михаил Охлопков, к концу этой недели учащихся могут выписать.

Между тем, СК Карелии продолжает доследственную проверку.