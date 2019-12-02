Захарова ответила на заявление Украины о готовности принять пару российских регионов

В МИД России отреагировали на заявление вице-премьера Украины по европейской и евроатлантической интеграции Дмитрия Кулебы о том, что Киев готов "принять пару российских областей" для "восстановления исторической справедливости" и "внедрения европейских стандартов жизни".

"Одна российская область уже была в составе Украины, и ей там не понравилось", — ответила на эти высказывания официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире НСН.

В 2014 году Крым вернулся в состав России после проведения в регионе соответствующего референдума, на котором подавляющее большинство жителей поддержали это решение. Президент Владимир Путин неоднократно подчеркивал, что вопрос Крыма "закрыт окончательно". Однако украинские власти по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией.