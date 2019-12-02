Суд отказался удовлетворить жалобу Голунова на бездействие СК

Басманный суд Москвы оставил без удовлетворения жалобу журналиста Ивана Голунова на бездействие Следственного комитета РФ в расследовании дела, по которому ранее он был обвиняемым. Адвокат Сергей Бадамшин заявил, что решение будет оспорено.

Сотрудник "Медузы" Иван Голунов был задержан московскими полицейскими 6 июня. Утверждалось, что у него были найдены наркотики. Ему предъявили обвинение по статье о покушении на незаконный сбыт наркотиков в крупном размере и поместили под домашний арест. Сам Голунов утверждал, что наркотики ему подбросили. Позднее на фоне широкой общественной кампании уголовное преследование отменили в связи с недоказанностью, Голунова освободили.

Дело было передано в Следственный комитет. 11 ноября стало известно о том, что все материалы были засекречены.

По словам адвоката, защита не была ознакомлена с материалами проверки по сообщению о преступлении сотрудников полиции в отношении Голунова, а также не была проинформирована о передаче дела из МВД в СК. Спустя почти пять месяцев в деле так и не появилось ни подозреваемых, ни обвиняемых, уточняет "Интерфакс".

Четверо сотрудников УВД по ЗАО были уволены после внутренней проверки, также впоследствии был уволен начальник отдела по контролю за оборотом наркотиков управления Андрей Щиров. Также на фоне дела Голунова своих должностей лишились два генерал-майора полиции — начальник управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД РФ по Москве Юрий Девяткин и начальник УВД по ЗАО Москвы Андрей Пучков.