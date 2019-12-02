Тренер "Динамо" Новиков: разговор в перерыве сказался на игре

Наставник московского футбольного клуба "Динамо" Кирилл Новиков после п победы команды над земляками из "Локомотива" (2:1) отметил, что его подопечные провели сложный первый тайм и отличный второй. Тем не менее, тренер "бело-голубых" посетовал на не лучшую реализацию.

"Получился сложный первый тайм, а второй — просто великолепный, — цитирует Новикова издание Спорт24. – К сожалению, реализация сегодня была не на самом высоком уровне. Если бы реализовали хотя бы половину созданных моментов, счет был бы неприлично крупным".

"Конечно, мы довольны победой и результатом, а также тем, что выбрались из опасной зоны. Будем двигаться вперед. В первом тайме при перестроениях и переходах из обороны в атаку у нас возникали проблемы. Указали на ошибки в перерыве, и ребята здорово все выполнили. Преимущество перешло уже к нам", — констатировал тренер.

Говоря об игре вратаря "Динамо" Шунина, Новиков сказал: "Это вратарь сборной России, капитан команды. Он великолепно играет. Сегодня — уверенно, надежно, а помарки у всех бывают. Главное — победа: мы все проигрываем, все выигрываем. К нему никаких претензий нет".