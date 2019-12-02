Телефонные террористы "заминировали" столичные суды и торговые центры

Из-за сообщений о якобы заложенном взрывном устройстве эвакуированы сотрудники и посетители Лефортовского и Басманного судов Москвы., передает "Интерфакс".

Как отметили в пресс-службе суда, сообщение о заложенном взрывном устройстве поступило на электронную почту. В настоящее время на месте работают сотрудники спасательных служб, полиция и кинологи.

Кроме того, поступили сообщения о "минировании" ГУМа и ТЦ "Афимолл Сити". Позже все эти сообщения оказались ложными.

Волна ложных сообщений о минировании московских и петербургских судов началась 28 ноября. За эти дни сообщения о заложенных взрывных устройствах практически ежедневно получали от 2 до 7 судов.