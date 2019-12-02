Инсайдеры: Лионель Месси получит шестой "Золотой мяч"

Французское издание France Football в первые дни зимы традиционно вручает приз "Золотой мяч" лучшему футболисту мира. В этом году церемония пройдет в понедельник, 2 декабря, и эксперты сообщают, что свой шестой приз получит аргентинский капитан испанской "Барселоны" Лионель Месси.

Информация о том, что на приз претендуют две главные звезды последних лет – Месси и португалец Криштиану Роналду, муссируется уже больше двух месяцев, но на днях стало известно, что интервьюеры France Football приезжали в столицу Каталонии к Месси. Сразу обвалились ставки у букмекеров на то, что именно аргентинец возьмет "Золотой мяч".

И вот испанские издания Marca и Mundo Deportivo сообщили буквально накануне церемонии, что награду получит капитан "Барсы". Он опередил в борьбе за приз и Ронулду, и защитника "Ливерпуля " Вирджила ван Дейка, который также претендовал на титул игрока года.