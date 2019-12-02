Повиснувший на двери полицейский остановил пьяного водителя. Видео

В Крыму нетрезвый нарушитель сбил на своем автомобиле участкового, а затем "прокатил" его на водительской двери.

Инцидент произошел в поселке Октябрьское, когда полицейский остановил автомобиль с необычной траекторией движения, позволяющей предположить, что его водитель может находиться в состоянии опьянения.

Мужчина, сидевший за рулем, тут же обрушился на капитана полиции с отборной бранью, а затем и вовсе попытался уехать, сбив сотрудника правоохранительных органов.

Участковый уполномоченный Артем Кулиш смог уцепиться за водительскую дверь, однако автомобиль тронулся с места и проехал значительное расстояние, прежде чем полицейский сумел остановить хулигана.

Позже медицинская экспертиза подтвердила наличие алкоголя в крови у задержанного нарушителя, более того — выяснилось, что мужчина ранее был лишен водительских прав.

Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что 33-летнему хулигану грозит уголовная ответственность.