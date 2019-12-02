Семью из Кунгура лишают квартиры, купленной на материнский капитал

В Пермском краевом суде сегодня рассматривают апелляцию на выселение семьи с двумя детьми из квартиры, которая была куплена на материнский капитал. Такое решение ранее принял Кунгурский городской суд.

Как передает "Вести Пермь", семья Шипигузовых приобрела в ипотеку квартиру в Кунгуре, использовав материнский капитал. Сделка, совершенная еще 2015 году была абсолютно чистой - никаких обременений, никто прописан. Однако через несколько лет на квартиру наложили арест. Выяснилось, что один из предыдущих собственников жилья стал жертвой черных риелторов и лишился этой квартиры. Он обратился в суд, рассчитывая восстановить права на недвижимость.

В итоге, Кунгурский районный суд постановил вернуть квартиру предыдущему владельцу. Семья из четырех человек, таким образом, оказывается на улице. Стоит отметить, что в суде первой инстанции не участвовали ни социальные службы, ни уполномоченный по правам ребенка. В настоящее время они подключены и знакомятся с материалами дела.