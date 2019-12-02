Мартен Фуркад заступился за российских биатлонистов

Главная звезда французского биатлона Мартен Фуркад заявил журналистам, что не рассматривает возможное отстранение чистых от допинга спортсменов из России от международных соревнований в качестве справедливой меры наказания.

"Хотел бы высказать главную мысль – у чистых атлетов при любом раскладе должна быть возможность соревноваться, — цитирует Фуркада интернет-портал Спортбокс.Ru. – Нельзя отстранять кого-то от участия в чемпионатах мира или Олимпиадах только на основании паспорта спортсмена".