Военные получили новейший вертолет Ми-38Т

"Вертолеты России" передали Министерству обороны РФ первый новейший военно-транспортный вертолет Ми-38Т. Вторая машина поступит военным до конца 2019 года, заявил в интервью агентству РИА Новости глава холдинга Андрей Богинский.

Ми-38 существует как в гражданской, так и в военной модификациях. Боевой вертолет отличается, прежде всего, тем, что полностью состоит из отечественных комплектующих. Помимо прочего, на него установлены топливные баки с системой защиты от взрыва, крепления для дополнительных емкостей с горючим, военный комплекс связи, а кресла экипажа приспособлены под морские спасательные костюмы.

Уточняется, что вертолет оснащен современным пилотажным комплексом, который позволяет лететь в автоматическом режиме по маршруту, зависать и заходить на посадку.

Ми-38Т – это промежуточное звено между многоцелевым Ми-8 и тяжелым Ми-26. Грузоподъемность нового вертолета — 5 тонн, максимальная скорость – 290 километров в час. А предельная дальность полета на одном баке с 3 тоннами груза – 900 километров.