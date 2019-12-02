Владимир Путин и Си Цзиньпин запустили "Силу Сибири"

Владимир Путин и Си Цзиньпин запустили в эксплуатацию газопровод "Сила Сибири". Телеканал "Россия 24" вел прямую трансляцию церемонии.

"Уважаемый Владимир Владимирович, разрешите дать команду на открытие линейного крана", — обратился к президенту России председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер. "Разрешаю", — ответил Путин. "Поехали", — сказал Си Цзиньпин.

Президент России напомнил, что в этом году отмечается 70-летие установления дипломатических отношений между РФ и КНР. По его словам, взаимодействие двух стран в сфере энергетики выходит на новый уровень с запуском "Силы Сибири".

"Этот шаг выводит российско-китайское стратегическое взаимодействие в энергетике на качественно новый уровень, приближает нас к поставленной вместе с председателем КНР Си Цзиньпином задаче доведения двустороннего товарооборота в 2024 году до 200 миллиардов долларов", — подчеркнул Путин.

Газопровод "Сила Сибири" предназначен для транспортировки газа из Иркутского и Якутского центров газодобычи российским потребителям на Дальнем Востоке и в Китай. Его длина — более 2,2 тысячи километров, диаметр газопровода – 1420 миллиметров.

"Сила Сибири" проходит в экстремальных природно-климатических условиях: болота, горы, вечная мерзлота. Минимальная температура воздуха на пути прохождения "Силы Сибири" достигает минус 62 градусов в Якутии. Чтобы минимизировать вред окружающей среде, маршрут проложили по участкам редколесья и старых гарей – лесным территориям с деревьями, погибшими от пожара.