О нечищеных дорогах петербуржцы могут сообщить на круглосуточную горячую линию

О неубранных дорогах петербуржцы могут сообщать на круглосуточную горячую линию. Ее открыли после того, как город завалило первым настоящим снегом. По рассказам жителей, дороги оказались занесенными, что спровоцировало серьезные пробки.

Как напоминает ГТРК "Санкт-Петербург", осадки начались в воскресенье, в первый день зимы, и продолжались до сегодняшнего утра. В результате, в почти десяти километровой пробке оказались автомобилисты на Кольцевой автодороге (отрезок от проспекта Культуры до Выборгского шоссе). Узкие улицы в центре города тоже стали серьезным препятствием для машин, не говоря уже об окраине.

По информации, полученной с сайта Комитета по благоустройству, улицы Петербурга чистят более 740 машин и не менее тысячи дворников. На снегоплавильные пункты "Водоканала" уже доставлены больше полутора тысяч кубометров снега.

Напоминаем телефон горячей линии: (812) 576-14-83.