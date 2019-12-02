Российские ученые ищут белого медведя с надписью "Т-34" на боку

Сотрудник Всемирного фонда дикой природы опубликовал видео с белым медведем, на боку которого неизвестные нанесли черной краской надпись "Т-34". Место, где были сделаны эти кадры, Сергей Кавры уточнить не смог, предположительно, это Новая Земля.

Запись велась вахтовиками из автомобиля "Урал", причем они тоже не сразу поняли, что написано на боку у зверя.

"Пока непонятно, где снято видео. Я не знаю таких мест на Чукотке. В этом году была суматоха с медведями на Новой Земле, возможно, там предприняли меры на эту зиму — отлов, обездвиживание, а поскольку там не ученые этим занимаются, то могли быть шутники", — рассказал РИА Новости старший научный сотрудник Лаборатории экологии млекопитающих Института биологических проблем Севера ДВО РАН Анатолий Кочнев.

Сам Кавры пояснил, что скопировал видео из группы коренных малочисленных народов Чукотки в мессенджере WhatsApp, но регион там не был указан.

"Вот зачем, зачем?! Он же не сможет охотится незаметно! От голода начнёт отбирать добычу, погибнет сам или других покалечит. В села начнёт заходить", — посетовал сотрудник WWF.

Кочнев предположил, что обычная краска быстро вытрется и станет незаметной, стоит только медведю совершить несколько погружений в воду. Тем не менее, исследователи продолжают поиски авторов записи, чтобы установить предполагаемых "художников" и найти самого медведя.