Англия и Ирландия готовы принять футбольный World Cup-2030

Два представителя Британских островов в Международной федерации футбола решили подать совместную заявку на проведение чемпионата мира 2030 года: футбольные ассоциации Англии и Ирландии готовы претендовать на очередной World Cup.

Правда, у двух национальных федераций пока нет подтверждения о государственной поддержке совместного проекта, сообщает британское издание Times. Представители Англии и Ирландии надеются получить ее к 2022 году, когда и будет оформлена официальная заявка.

Эксперты считают, что совместная заявка двух ассоциаций может иметь шансы на победу в конкурсе. Последний по времени чемпионат мира-2018 проходил в России и тогда Англия проиграла нашей стране выборы страны-организатора. World Cup 2022 года пройдет в Катаре, а турнир 2026 года совместно примут США, Канада и Мексика.