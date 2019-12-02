"Триумфы" не ослабят, а укрепят оборону НАТО, заявили в Турции

Российские зенитные ракетные комплексы С-400, который Турция получила в 2019 году, не ослабят, а, наоборот, укрепляют оборону НАТО, заявил в интервью агентству РИА Новости член Совета по безопасности и внешней политике администрации президента Турции Исмаил Сафи. Он также уточнил, что Анкара приобрела эти ЗРК не для альянса, а для собственной защиты.

Напомним, Россия уже передала Турции все заказанные С-400. Встать на боевое дежурство комплексы должны к июню 2020 года. Сейчас идут испытания радиолокационных станций "Триумфов". В качестве мишеней выступают истребители F-16 местных ВВС.

Москва и Анкара подписали контракт на поставку ЗРК С-400 в 2017 году. Стоимость сделки оценивается в 2,5 миллиарда долларов. США раскритиковали Турции за покупку российских комплексов ПВО. После чего приостановили участие Анкары в программе самолета пятого поколения F-35.