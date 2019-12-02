Новости В мире

Все видео этой рубрики
2 декабря 201912:59

"Триумфы" не ослабят, а укрепят оборону НАТО, заявили в Турции

Российские зенитные ракетные комплексы С-400, который Турция получила в 2019 году, не ослабят, а, наоборот, укрепляют оборону НАТО, заявил в интервью агентству РИА Новости член Совета по безопасности и внешней политике администрации президента Турции Исмаил Сафи. Он также уточнил, что Анкара приобрела эти ЗРК не для альянса, а для собственной защиты.

Напомним, Россия уже передала Турции все заказанные С-400. Встать на боевое дежурство комплексы должны к июню 2020 года. Сейчас идут испытания радиолокационных станций "Триумфов". В качестве мишеней выступают истребители F-16 местных ВВС.

Москва и Анкара подписали контракт на поставку ЗРК С-400 в 2017 году. Стоимость сделки оценивается в 2,5 миллиарда долларов. США раскритиковали Турции за покупку российских комплексов ПВО. После чего приостановили участие Анкары в программе самолета пятого поколения F-35.

Сейчас

12:11

Владимир Путин и Си Цзиньпин запустили "Силу Сибири"

11:28

Телефонные террористы "заминировали" столичные суды и торговые центры

11:21

Суд отказался удовлетворить жалобу Голунова на бездействие СК

10:12

Китай ввел антиамериканские санкции

06:13

Премьер-министр Мальты объявил об уходе в отставку

06:01

ФНС: 2 декабря истекает срок уплаты налога на имущество и доход физических лиц

05:31

Губернатор Забайкальского края объявил в регионе день траура

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Вести.Экономика

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Недвижимость

Показать все новости

Вести.Медицина

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Вести.Регионы

Показать все новости

Gmbox. Смысл в играх

Показать все новости

Вести.Наука

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Сегодня

Владимир Путин и Си Цзиньпин запустили "Силу Сибири"

Владимир Путин и Си Цзиньпин запустили "Силу Сибири"

40 минут назад
Катастрофа в Забайкалье: все, кто выжил, были пристегнуты ремнями безопасности

Катастрофа в Забайкалье: все, кто выжил, были пристегнуты ремнями безопасности

2 часа назад
Телефонные террористы "заминировали" столичные суды и торговые центры

Телефонные террористы "заминировали" столичные суды и торговые центры

1 час назад
Китай ввел ряд антиамериканских санкций

Китай ввел ряд антиамериканских санкций

2 часа назад
Евро-6, налог и шины: какие изменения ждут автомобилистов с 1 декабря

Евро-6, налог и шины: какие изменения ждут автомобилистов с 1 декабря

1 час назад
"Осталось семь месяцев": Мирослава Дума рассказала о своей смертельной болезни

"Осталось семь месяцев": Мирослава Дума рассказала о своей смертельной болезни

2 часа назад
Топ-10 регионов с самыми высокими зарплатами

Топ-10 регионов с самыми высокими зарплатами

7 часов назад
Инсайдеры: Лионель Месси получит шестой "Золотой мяч"

Инсайдеры: Лионель Месси получит шестой "Золотой мяч"

1 час назад
Крым бьет рекорды по зимнему туризму

Крым бьет рекорды по зимнему туризму

5 часов назад
Школьница, которую нашли в выгребной яме, была изнасилована

Школьница, которую нашли в выгребной яме, была изнасилована

2 часа назад
Полиция арестовала бывшего сообщника лондонского террориста

Полиция арестовала бывшего сообщника лондонского террориста

4 часа назад
Парламент Британии: второй Трамп стране не нужен

Парламент Британии: второй Трамп стране не нужен

6 часов назад
На Камчатке наградили школьницу, спасшую детей при пожаре

На Камчатке наградили школьницу, спасшую детей при пожаре

8 часов назад
Нужна помощь: Настю Муковнину спасет дорогое лекарство

Нужна помощь: Настю Муковнину спасет дорогое лекарство

3 часа назад
Психиатры подсчитали, сколько подростков зависит от смартфонов

Психиатры подсчитали, сколько подростков зависит от смартфонов

25 минут назад
Захарова ответила на заявление Украины о готовности принять пару российских регионов

Захарова ответила на заявление Украины о готовности принять пару российских регионов

1 час назад
Повиснувший на двери полицейский остановил пьяного водителя. Видео

Повиснувший на двери полицейский остановил пьяного водителя. Видео

1 час назад
Суд отказался удовлетворить жалобу Голунова на бездействие СК

Суд отказался удовлетворить жалобу Голунова на бездействие СК

1 час назад
Слепой пенсионер построил дом на ощупь

Слепой пенсионер построил дом на ощупь

1 час назад
Пьяный легкоатлет-вандал чуть не вышел в окно поезда в столичном метро

Пьяный легкоатлет-вандал чуть не вышел в окно поезда в столичном метро

2 часа назад
Открылся первый в мире банк ВИЧ-положительной спермы

Открылся первый в мире банк ВИЧ-положительной спермы

2 часа назад
Трехлетнюю девочку оставили на ночь в сугробе в Бурятии

Трехлетнюю девочку оставили на ночь в сугробе в Бурятии

2 часа назад
БезДДУшное жилье: число обманутых дольщиков может вырасти

БезДДУшное жилье: число обманутых дольщиков может вырасти

3 часа назад
Девочку с родимым пятном, которой отказали в таинстве, все-таки крестили

Девочку с родимым пятном, которой отказали в таинстве, все-таки крестили

3 часа назад
Windows 10 оказалось возможно получить бесплатно

Windows 10 оказалось возможно получить бесплатно

4 часа назад
"Черная пятница": число покупок растет, сумма чека сокращается

"Черная пятница": число покупок растет, сумма чека сокращается

5 часов назад
Депутатам предложено решить вопрос банковской комиссии при оплате ЖКХ

Депутатам предложено решить вопрос банковской комиссии при оплате ЖКХ

5 часов назад
Посол РФ: Россия призывает НАТО пересмотреть отношения

Посол РФ: Россия призывает НАТО пересмотреть отношения

5 часов назад
Дискотека в бразильской фавеле закончилась стрельбой и смертями

Дискотека в бразильской фавеле закончилась стрельбой и смертями

6 часов назад
Премьер-министр Мальты объявил об уходе в отставку

Премьер-министр Мальты объявил об уходе в отставку

6 часов назад
США ратифицировали протокол о вступлении Северной Македонии в НАТО

США ратифицировали протокол о вступлении Северной Македонии в НАТО

7 часов назад
ФНС: 2 декабря истекает срок уплаты налога на имущество и доход физических лиц

ФНС: 2 декабря истекает срок уплаты налога на имущество и доход физических лиц

8 часов назад
Все ядерное топливо с АЭС "Фукусима-1" намерены вывезти к 2031 году

Все ядерное топливо с АЭС "Фукусима-1" намерены вывезти к 2031 году

8 часов назад
Кокляев лишился боксерских перчаток после боя с Емельяненко

Кокляев лишился боксерских перчаток после боя с Емельяненко

9 часов назад
На юге Франции объявлен оранжевый уровень опасности из-за наводнения

На юге Франции объявлен оранжевый уровень опасности из-за наводнения

10 часов назад
В Кельне почтили память советских солдат, погибших в плену

В Кельне почтили память советских солдат, погибших в плену

10 часов назад
Компания Аirbus уволила 16 сотрудников, которых подозревают в шпионаже

Компания Аirbus уволила 16 сотрудников, которых подозревают в шпионаже

10 часов назад
Сборная Португалии стала трехкратным чемпионом мира по пляжному футболу

Сборная Португалии стала трехкратным чемпионом мира по пляжному футболу

11 часов назад
Россия создаст сплошное радиолокационное поле для отслеживания крылатых ракет

Россия создаст сплошное радиолокационное поле для отслеживания крылатых ракет

11 часов назад
В Киеве при покушении на депутата убили ребенка

В Киеве при покушении на депутата убили ребенка

12 часов назад
В Великобритании на свободу вышли 74 человека, осужденных за терроризм

В Великобритании на свободу вышли 74 человека, осужденных за терроризм

12 часов назад
Франция: США не должны навязывать союзникам по НАТО собственное вооружение

Франция: США не должны навязывать союзникам по НАТО собственное вооружение

13 часов назад
Мода на отраву: пропитанные "синтетикой" снюсы "зашли" в школы

Мода на отраву: пропитанные "синтетикой" снюсы "зашли" в школы

13 часов назад
Шансы вернуть похищенные в Дрездене сокровища уменьшаются с каждым днем

Шансы вернуть похищенные в Дрездене сокровища уменьшаются с каждым днем

14 часов назад
Война памятников в Праге вышла на новый уровень

Война памятников в Праге вышла на новый уровень

14 часов назад
Честный знак: маркировка товаров спасет от контрафакта

Честный знак: маркировка товаров спасет от контрафакта

14 часов назад
Артем Дзюба: пока одни хрюкают, другие побеждают

Артем Дзюба: пока одни хрюкают, другие побеждают

14 часов назад
Теперь от Москвы до Питера на машине можно доехать за шесть часов

Теперь от Москвы до Питера на машине можно доехать за шесть часов

14 часов назад
Набиуллина ответила, страшен ли России кризис

Набиуллина ответила, страшен ли России кризис

14 часов назад
Бессмысленный импичмент: в чем суть происходящего в Штатах

Бессмысленный импичмент: в чем суть происходящего в Штатах

15 часов назад
"Ржев": киноэпос о людях, на которых всегда стояла наша страна

"Ржев": киноэпос о людях, на которых всегда стояла наша страна

18 часов назад
Телеканал "Россия 1" покажет новый сезон культового сериала "Тайны следствия"

Телеканал "Россия 1" покажет новый сезон культового сериала "Тайны следствия"

29.11.2019 19:40

Вы можете получать оповещения от vesti.ru в вашем браузере

Подписаться Отменить подписку