Никас Сафронов: сын пока боится делать резекцию желудка

Художник Никас Сафронов прокомментировал ситуацию, в которую недавно в самолете попал его сын, страдающий чрезмерно избыточным весом.

Лука Сафронов-Затравкин — пианист, лауреат международных конкурсов, почетный профессор Швейцарской консерватории. Однако в топе новостей и соцсетях он оказался несколько дней назад не благодаря своим успехам музыканта.

Из-за чрезмерно избыточного веса Лука попал в неловкую ситуацию в туалете самолета, а некто, находившийся на борту, снял это на видео и выложил в Сеть.

Отец Луки Никас Сафронов в комментарии изданию StarHit заявил, что "человек, который это сделал, — негодяй".

По словам художника, в кабинке не было предупреждения. "На месте Луки мог оказаться кто угодно, даже дистрофик!" – говорит Сафронов.

По его словам, это позже подтвердил и один из представителей авиакомпании — такой эффект "засасывания" вакуумной системой очистки не зависит от массы тела.

Знаменитый художник признал, что у Луки огромные проблемы со здоровьем – у него нарушен гормональный фон, и отец за сына очень волнуется. Сафронов рассказал, что некоторое время назад по его настоянию Лука сел на жесткую диету – глотал таблетки, отбивающие аппетит.

В результате за восемь месяцев он похудел со 159 килограммов до 73-х, а обвисшую кожу убирали хирургическим путем.

Однако после операции у него образовался тромб, Лука начал заедать стресс, а в итоге набрал еще больше.

Никас Сафронов сообщил, что врачи рекомендуют сделать сыну резекцию — отрезать часть желудка, но Лука пока боится.

Сам пианист отказался от первоначальной идеи подать в суд на человека, снявшего и распространившего это видео в Интернете. В своих соцсетях он разместил обращение, судя по которому Лука не унывает и благодарит людей за поддержку. В комментариях и правда много добрых слов в адрес пианиста, который не озлобился, а с юмором отнесся к этой ситуации.

Однако немало и тех, кто, выражая слова поддержки, искренне советуют 29-летнему Луке все-таки заняться своим здоровьем.