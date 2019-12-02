Новая схема: мошенники отбирают квартиры у людей с нарушениями слуха

В столице появились новые квартирные рейдеры — их жертвами становятся люди с нарушениями слуха. Пострадавшие утверждают, что были обмануты своими знакомыми, которые знали об их проблемах. В итоге — ни денег, ни квартиры. Оказалось, за всеми этими историями стоят одни и те же люди. Как работала эта схема?

Светлана Федоровна боится лишний раз выходить на улицу, чтобы не лишиться квартиры в Королеве. Пенсионерка, инвалид по слуху, утверждает, что стала жертвой мошенников. Знакомая убедила ее прийти в МФЦ, чтобы выписать бывшего супруга. На деле ей подсунули договор купли-продажи жилья.

- Она сказала: пойдем, нам надо что-то подписать. Она даже не поняла, зачем. Она даже не прочитала, она не показала документы, что там. Она не подумала, что Козыревой продает квартиру. И она поверила Козыревой.

Покупателем оказалась Ольга Козырева. По документам она заплатила за квартиру три миллиона сто тысяч рублей. Пенсионерка утверждает, что не получила ни копейки. Теперь в ее адрес посыпались угрозы. Новая собственница требует освободить жилье. В противном случае обещает применить силу и пишет записки с угрозами.

"Ты забыла или спишь, или не хочешь открывать? Если не откроешь, то в следующий раз буду взламывать дверь", — читает записку юрист Нина Романович. — Вот, казалось бы, если такой добрый человек, зачем дверь ломать? "Устала много раз к тебе приходить. Ты не открываешь. Учти, я не желаю тебе зла".

В такой же ситуации оказалась и Людмила Стороженко — тоже инвалид по слуху. Ее семью пытаются выселить из квартиры в Подольске. В прошлом году выяснилось, что жилье продал отец девушки. Причем на тот момент там были прописаны трое его несовершеннолетних внуков.

"Никто их не уведомил, не предупредил. В сделке не принимала участие соцопека, которая должна защищать интересы детей", — говорит Нина Романович.

- Пока вам некуда идти?

- Некуда! И прописка — куда мне идти?

- У вас трое детей, и что будете делать?

- Она в тупике находится.

Сделку провернула хорошая знакомая Козыревой — Лариса Ушакова. Юрист потерпевшей девушки уверена: отца ввели в заблуждение и вынудили поставить подпись в договоре.

"Мы предполагаем, что он не получил денежные средства по договору купли-продажи, а просто подписал документы, даже их не читая, потому что он инвалид по слуху и находится в пожилом возрасте", — говорит Нина Романович.

Лариса Ушакова теперь — новый владелец жилья и требует освободить его до конца года.

- Там же трое детей прописаны.

- И что дальше?

- Как вы могли купить квартиру с тремя прописанными детьми?

- Что вы хотите?

- Узнать обстоятельства. Вы даже не смотрели квартиру!

Объяснить, как была проведена сделка и где расписка в получении денег, Ушакова отказалась.

Все суды потерпевшие проигрывают — договоры купли-продажи с юридической стороны составлены грамотно. Теперь единственный шанс вернуть жилье — добиться возбуждения уголовного дела.