Детскую больницу в Златоусте оштрафовали за порции "для котенка"

Питанием в детской больнице Златоуста заинтересовалась Прокуратура. Поводом послужила жалоба родителей. В частности, они недовольны работой инфекционного отделения детской больницы. Кроме того, в отделении отсутствует питьевая вода и отвратительное питание.

Как рассказала "Вестям Южный Урал" одна из жительниц, оказавшаяся в этой больнице с ребенком в конце ноября, на обед им положили 4 ложечки картофельного пюре. Порция была столь мала, сетует мама пациента, что не наелся бы даже котенок. Другие блюда оказались и того хуже - перловка на воде и суп только из лука и моркови. В другой раз весь день кормили чаем с батоном хлеба. В результате, дети, которых не посещали с передачками родственники, вообще оставались голодными.

Прокуратура инициировала в больнице проверку по жалобам родителей. В ходе нее подтвердились все нарушения в части питания. Заместитель прокурора Златоуста Ирина Марова сообщила, что связи с нарушениями закона Роспотребнадзора по Челябинской области ГБУЗ “Городская детская больница Златоуста” привлечено к административной ответственности. На больницу наложен штраф в 30 тысяч рублей. Внесено представление об устранении нарушений.