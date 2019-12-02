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2 декабря 201913:52

Грабитель-рецидивист до полусмерти избил лесосибирского врача-педиатра

ГУ МВД России по Красноярскому краю

В Красноярском крае грабитель напал на врача-педиатра, шедшего с вызова, обобрал его и жестоко избил, в результате чего потерпевший оказался в реанимационном отделении.

Инцидент произошел в Лесосибирске несколько дней назад, в конце ноября. Детский врач, 31-летний врач Михаил Калитко, работающий в местной поликлинике и одновременно обслуживающий два участка, шел от больного ребенка, когда в подъезде на него напал крупный мужчина.

Крепко побив медицинского работника, преступник отнял у него мобильный телефон и, не найдя наличных денег, потащил к банкомату. Официальный представитель МВД России Ирина Волк отметила, что потерпевший не смог ввести пин-код, поскольку у него были разбиты очки, после чего избиение продолжилось возле банковского терминала.

 

Грабителя, истязавшего детского врача, спугнули прохожие, они же вызвали скорую помощь и полицию. Позже пострадавшего с многочисленными травмами положили в реанимационное отделение, а преступника задержали спустя час: участковый выслушал описание очевидцев и предположил, что нападавшим является знакомый ему неоднократно судимый местный житель, недавно вышедший из тюрьмы.

Действительно, грабителем оказался 36-летний мужчина, который освободился из мест заключения всего полтора месяца назад. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье "Разбой", и учитывая, что это не первое его преступление, ему грозит максимально предусмотренный законом срок лишения свободы.

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