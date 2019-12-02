Волейболист Спиридонов устроил скандал на детском теннисном турнире

Экс-волейболист российской национальной сборной Алексей Спиридонов, который сейчас выступает за уфимский "Урал", в очередной раз "отличился": он устроил скандал на детском теннисном турнире, где выступала его дочь. Девочку сняли с соревнований из-за поведения отца.

Дочь 31-летнего Спиридонова очень неплохо выступила на детском турнире и дошла до финала, но решающий матч с ее участием закончился скандалом: появившийся в пьяном виде на трибунах волейболист нецензурно выражался, ссорился с родителями других участниц и провоцировал судей.

Спиридонов пытался устроить драку, кричал на соседей по трибуне и судей, сообщает Евроспорт.Ru. "Шакалы из Уфы и их родители в структуре тенниса сняли мою дочь в финале, когда она вела 2:0, из-за того, что я хлопал в ладоши. Ретвит максимальный, друзья!" – написал Алексей в социальной сети Twitter, но позже удалил пост.