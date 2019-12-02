Путин: корабли с гиперзвуковыми "Цирконами" должны сохранить стратегическую стабильность

Постановка на вооружение кораблей с гиперзвуковыми ракетными комплексами "Циркон" позволит нарастить боевые возможности российского флота. Сейчас это оружие становится чрезвычайно важным для обеспечения стратегической стабильности, заявил Владимир Путин на совещании по развитию ВМФ.

Также президент отметил, что в ходе предыдущих заседаний он дал несколько сотен поручений. 70% из них были выполнены, что в целом удовлетворительно. Остальные задачи находятся в работе, добавил глава государства в эфире телеканала "Россия 24".

Отдельно Владимир Путин отметил присутствие российских военных кораблей в самых разных точках планеты. В 2019 году ВМС выполнили 111 дальних походов и посетили Северный-ледовитый, Атлантический, Индийский и Тихий океаны, обеспечивали безопасность и боролись с пиратством в Южно-Китайском море, Аденском заливе, Малаккском и Сингапурском проливах.

Всего в этих операция приняли участие 70 надводных кораблей, 27 судов обеспечения и 15 многоцелевых подлодок.