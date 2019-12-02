Генсеком МАГАТЭ избран аргентинец Рафаэль Гросси

Генеральным секретарем МАГАТЭ выбран постоянный представитель Аргентины в Вене Рафаэль Гросси. Он стал шестым главой агентства со сроком полномочий с 3 декабря 2019 года по 2 декабря 2023 года, передает "Интерфакс".

Гросси сменил на посту гендиректора МАГАТЭ Юкию Амано, возглавлявшего агентство с 2009 года, ушедшего из жизни в конце июля.

Новый генсек заявил, что в ближайшие годы МАГАТЭ сосредоточит усилия на предотвращении распространения ядерного оружия, а также на борьбе с изменениями климата.

Гендиректора МАГАТЭ уполномочен назначать совет управляющих организации, после чего он утверждается Генеральной конференцией.