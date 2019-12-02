Кремль: обсуждение с Киевом темы Крыма невозможно

В Кремле ответили на предложение президента Украины Владимира Зеленского обсудить ситуацию вокруг Крыма.

"Какое-либо обсуждение темы Крыма невозможно, и об этом неоднократно говорилось на самых различных уровнях", — заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Ранее украинский лидер выразил желание затронуть эту тему в формате трехсторонних переговоров между Россией, Украиной и США.

Дмитрий Песков, отвечая на соответствующий вопрос, отметил, что если все-таки Зеленский поднимет этот вопрос, то Владимир Путин даст развернутые и последовательные ответы.

"Как президент всегда и делает, открыто, конструктивно и абсолютно исчерпывающе", — подчеркнул представитель Кремля, передает ТАСС.

9 декабря президенты России и Украины впервые встретятся очно в Париже на саммите в нормандском формате (Россия, Украина, Франция и Германия).

На вопрос, какой будет реакция Путина, если вопрос о принадлежности Крыма будет поднят на саммите нормандской четверки, Дмитрий Песков заметил, что от формата переговоров это не зависит и не приведет к сворачиванию контактов.